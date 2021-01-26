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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط متهمين بسرقة مهمات مصلحية بحوش سكك حديد إيتاى البارود

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:25 ص
ضبط متهمين
ضبط متهمين
مريم جبل
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية لقيامهما بسرقة بعض المهمات المصلحية بحوش محطة سكك حديد إيتاى البارود بالبحيرة.. وبحوزتهما كمية من المهمات المصلحية وزنت حوالى (200) كيلو جرام.

وتبين إصابة أحدهما بكدمات بقدمه إثر إصطدامه بقضبان السكة الحديد أثناء محاولته الهرب، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج..

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بقصد التربح.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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