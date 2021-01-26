ضبط متهمين بسرقة مهمات مصلحية بحوش سكك حديد إيتاى البارود

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية لقيامهما بسرقة بعض المهمات المصلحية بحوش محطة سكك حديد إيتاى البارود بالبحيرة.. وبحوزتهما كمية من المهمات المصلحية وزنت حوالى (200) كيلو جرام.وتبين إصابة أحدهما بكدمات بقدمه إثر إصطدامه بقضبان السكة الحديد أثناء محاولته الهرب، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج..وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بقصد التربح.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.