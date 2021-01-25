دير السيدة العذراء بالجنادلة يقصر القداسات على يوم الأحد

أعلن دير السيدة العذراء مريم الجنادلة التابع لإيبارشية أبو تيج، برعاية الأنبا أندراوس مطران الإيبارشية، عن اقتصار صلوات القداسات للزوار الأقباط بالدير على يوم الأحد فقط.وأشار الدير في بيان له إلى أنه سيطبق هذا القرار حتى إشعار آخر، مضيفًا "نسأل الله أن يجعل أبواب الكنائس مفتوحة كل حين".وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.