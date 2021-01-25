إيبارشية هولندا تطلق برنامج «أسرتي أيقونة في الكنيسة»

بثت إيبارشية هولندا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا أرساني أسقف الإيبارشية، برنامج جديد عبر موقعها الرسمي بعنوان "أسرتي أيقونة في الكنيسة".وناقش البرنامج في حلقته الأحدث موضوع "طقس الإكليل"، وذلك ضمن الموضوعات التي يقدمها البرنامج وتخص الأسرة المسيحية.تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.