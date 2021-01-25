الأنبا إشعياء يترأس القداس الإلهي بكاتدرائية القديس كيرياكوس

ترأس الأنبا إشعياء مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بطهطا اليوم صلوات القداس الإلهي بكاتدرائية القديسين كيرياكوس ويوليطه طهطا.واقتصرت صلوات القداس على الكهنة والشمامسة دون حضور شعبي، للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.