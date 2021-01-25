تنفيذ حكم الإعدام شنقًا بحق ثلاثة عراقيين أدينوا بالإرهاب

تم الإثنين تنفيذ حكم الإعدام شنقًا بحق ثلاثة عراقيين أدينوا بـ"الارهاب"، وفق ما أفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس، بعد بضعة أيام من تفجيرين انتحاريين داميين في بغداد.ويؤكد تنفيذ هذه الأحكام في سجن الناصرية المركزي (جنوب) الذي يضم جميع المحكومين بالإعدام في العراق، مخاوف المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يخشون تصاعد وتيرة الإعدامات بعدما أعلن مسئول المصادقة على أكثر من 340 حكمًا.