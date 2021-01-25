«التعاون الدولي»: دعم الخط الأول للمترو يحد من تلوث القاهرة الكبرى

أكدت وزارة التعاون الدولي أنها تدعم المشروعات الخاصة بقطاع النقل والمواصلات، مشيرة في تقرير لها إلى أن تمويلات مشروعات البنية التحتية لدعم قطاع النقل والمواصلات تخدم الهدف الاستراتيجي الخامس الخاص بتحسين مستوى معيشة المواطنين، وخاصة البرنامج الرئيسي الثالث وهو معالجة الفجوات التنموية، والبرنامج الرئيسي الخامس تطوير المرافق العامة.ويهدف دور وزارة التعاون الدولي لدعم مشروعات قطاع النقل والمواصلات، العمل على تعزيز كفاءة نظام النقل العام وتشجيع التحول الإيجابي من السيارات الخاصة وبالتالي التخفيف من الازدحام والمشاكل البيئية المرتبطة بها، مما يساهم في التخفيف من تغيير المناخ.ومن نماذج المشروعات إعادة تأهيل خط مترو القاهرة الأول، ويعد المشروع نموذجًا للمشاركات بين الأطراف ذات الصلة بين جمهورية مصر العربية وشركائها في التنمية وهم الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي في تعاون لغرض تمويل المشروع المنفذ بواسطة الهيئة القومية للأنفاق.ويهدف المشروع إلي تعزيز البنية التحتية للمواصلات والحد من تلوث الهواء على القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى خفض التكدس المروري بشوارع القاهرة، ويخدم خط المترو الأول حوالي 2 مليون راكب يوميًا ويبلغ طول الخط 44 كيلومترًا مرورًا بعدد 40 محطة.