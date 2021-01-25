تكريم أسر شهداء الجيش والشرطة في منازلهم بالغربية

نظم بعض رجال المجتمع المدني والأحزاب بمدينة زفتى، بمحافظة الغربية، احتفالية لتكريم بعض أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة، وذلك بمنازل أسر الشهداء بسبب إلغاء الاحتفالات منعًا لإنتشار فيروس كورونا.وزار بعض سيدات ورجال المجتمع المدني وقيادات الأحزاب وأعضاء مجلس الشيوخ، أسر الشهداء لتهنئتهم بمناسبة عيد الشرطة وإحياءً لذكرى الشهداء الذين قدموا أرواحهم للوطن.وشمل التكريم الشهداء "مجند أحمد السيد بركات، أمين شرطة عصام عبد الكريم زينه، رقيب عمر شعبان قطرب، الرائد عمر خالد، مساعد أول بسام نجيب زيان، نقيب أحمد محمود المرعز"، حيث زار الوفد منزل أسرة كل شهيد مقدمين التهنئة لهم بمناسبة ذكرى أعياد الشرطة وبعض الهدايا التذكارية.من جانبها أكدت سلوي الهبيان، أحد أعضاء الوفد الذي شارك في تكريم الشهداء، أن التكريم كان للوفد لأنهم نالوا شرف مصافحة أسر الشهداء الذين قدموا أنفسهم فداء للوطن، وأن الفرحة التي رأتها في عيون أهالي الشهداء تسوى العالم كله.فيما قال احمد عبد الجواد، إن ما قام به الوفد المشارك في تكريم أسر الشهداء والهديا العينية التي قدموها رمز بسيط تعبيرًا عن الشكر والامتنان والعرفان بالجميل الشهداء الذي افنوا حياتهم من اجل حماية الوطن من الإرهاب.شارك في التكريم العديد من القيادات بحزب مستقبل وطن بالغربية ورجال وسيدات العمل العام والمجتمعي وعلي رأسهم محمود ابو حسين عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الغربية.