إسرائيل: أكثر من مليون شخص حصلوا على جرعتي لقاح كورونا

قال وزير الصحة الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، اليوم الإثنين، إن هناك أكثر من مليون شخص في إسرائيل حصلوا على جرعتي اللقاح المضاد لمرض (كوفيد- 19)، وإن هذا العدد يمثل أكثر من 10 بالمئة من سكان البلاد البالغ عددهم 9.2 مليون شخص.في الوقت نفسه، كتب إدلشتاين، في تغريدة له على موقع "تويتر"، أن هناك 2.590 مليون شخص، وهو عدد يمثل أكثر من ربع سكان البلاد، حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح.وحسب موقع "أوار وورلد إن داتا" (عالمنا في بيانات) الإلكتروني البحثي، فإن إسرائيل تأتي في المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح بين كل 100 شخص مقيم في البلاد، وتليها دولة الإمارات العربية المتحدة ثم بريطانيا.