إصابة 13 عنصرًا أمنيًا خلال مظاهرات في موسكو السبت

أعلن مصدر في قوات إنفاذ القانون الروسية أن 13 عنصرا من القوات أصيبوا خلال المظاهرات غير المصرح بها، التي جرت في العاصمة الروسية موسكو 23 يناير الجاري.وقال المصدر، في تصريح لوسائل إعلام روسية، اليوم الاثنين: "أصيب 13 عنصرا من قوات إنفاذ القانون خلال تنفيذ مهام حفظ النظام، وتلقى 7 منهم مساعدة طبية على الفور، بينما تلقى 6 منهم مساعدات طبية بالمؤسسات الطبية".وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد اتهمت السفارة الأمريكية لدى موسكو بالتدخل في الشئون الداخلية لبلادها، وأكدت أن موسكو سترد على تصريحات الدبلوماسيين الأمريكيين بشأن الاحتجاجات في روسيا.وقالت زاخاروفا لقناة "روسيا- 1" التليفزيونية، أمس الأحد: "سنرد بالتأكيد على هذا"، موضحة أنه سيتعين على الدبلوماسيين الأمريكيين أن يشرحوا لوزارة الخارجية الروسية سلوك السفارة الأمريكية في موسكو والتصريحات التي تم الإدلاء بها بشأن الاحتجاجات.وفي وقت سابق، قالت البعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى موسكو: "إنها تدعم حق جميع الناس في التظاهر السلمي وحرية التعبير، وإن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الروسية تهدف إلى قمع هذه الحقوق"، وردت على ذلك وزارة الخارجية الروسية، أول أمس السبت، بالقول إن محاولات تحريض العناصر المتطرفة ستكون لها عواقب سلبية على العلاقات الثنائية.