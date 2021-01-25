رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسهم التكنولوجيا وأرباح الشركات ترفع الأسهم الأوروبية

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:12 ص
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
وكالات
طباعة
ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الإثنين، إذ ساعدت مكاسب أسهم التكنولوجيا وتقارير الأرباح الإيجابية المستثمرين على تجاوز احتمال تمديد إجراءات العزل العام في الوقت الذي تكافح فيه العديد من البلدان ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4%، وكان المؤشر القياسي أنهى الأسبوع الماضي دون تغيير تقريبا بعد أن أظهرت البيانات أن قطاعات الخدمات المهيمنة
على أوروبا تلقت ضربة قوية من تجدد إجراءات العزل العام في يناير الجاري.

وحققت أسهم التكنولوجيا أكبر مكاسب، مع تداول نظيراتها في الولايات المتحدة بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق، وقفز سهم بروسوس الهولندية التي تستثمر في التكنولوجيا 7.9%، كما حقق صانعو الرقائق مكاسب أيضا.

وفيما يتعلق بأرباح الشركات، صعد سهم فيليبس الهولندية لتكنولوجيا الرعاية الصحية 2.3% بعد أن أعلنت زيادة سبعة بالمئة في الأرباح الأساسية للربع الرابع.

كما ارتفع سهم شركة سيمنس إنرجي المصنعة للتوربينات في قطاع الكهرباء 2.4% بعد أن تحولت إلى تحقيق أرباح أساسية في الربع الأول من السنة المالية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الجيش السوداني يقصف إثيوبيا ردًا على هجوم مماثل

تفاصيل.. موعد إجازة 25 يناير 2021 في البنوك | توقيت إجازة عيد الشرطة

مواعيد عرض مسلسل «فى بيتنا روبوت» على شاشة cbc

تشييع جثامين 7 سوريين لقوا مصرعهم فى بنى سويف

الصور

image description

استئصال ورم خبيث في البطن والصدر والقلب لشاب ثلاثيني بمعهد جنوب مصر

image description

محافظ أسيوط: اعتماد 400 مليون جنيه لمشروعات رصف وصيانة الطرق

image description

للتأكد من توافر الأكسجين.. محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الصدر

image description

جامعة أسيوط تهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة

image description

ضبط 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة بدمياط

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف حقيقة وجود عجز في أدوية بروتوكولات «كورونا» بالمستشفيات

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

تفاصيل.. موعد إجازة 25 يناير 2021 في البنوك | توقيت إجازة عيد الشرطة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

بولندا تبدأ حملة تطعيم كبار السن ضد فيروس كورونا

رصد 5 إصابات بطفرة جديدة من كورونا في إسرائيل

الأربعاء.. اليابان تجري محاكاة للتطعيم ضد كورونا

أوكسفام: جائحة كورونا تهدد بتفاقم التفاوت الاجتماعي عالميا

أيام زمان

كيف شاركت شادية بدلا من ليلى فوزى فى فيلم «على ضفاف النيل»؟

«إحنا مش رجالة».. أسرارانفعال صالح مرسى بعد قراءته «رأفت الهجان»

حكاية الحادث الذي حقق شهرة المطرب عبد العزيز محمود

حكاية 26 قبلة بين رشدي أباظة وصباح في فيلم فاشل

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراث الشعبي.. وطنين المصالحة
المزيد

الثقافة

سيد الوكيل يكشف تفاصيل إطلاق موقع ذاكرة القصة المصرية

قصور الثقافة تنعى الشاعر عبدالغنى مصطفى

«النشر العلمي للناشئين» في محاضرة بالأعلى للثقافة

الثلاثاء.. مناقشة «هاملت الجرافيك المصري» بجزويت القاهرة