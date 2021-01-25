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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

تردد قناة المديح نايل سات الجديد 2021.. وكيفية ضبط إشارة بثها عبر التلفزيون

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:08 م
قناة المديح
قناة المديح
شيماء حسين
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مازال البحث مستمرًا عبر محرك البحث العالمي جوجل عن تردد قناة المديح نايل سات المخصصة لبث أناشيد في مدح رسولنا الكريم، وذكر صفاته الطيبة والتي حظيت على أعلى نسبة مشاهدة حيث يتابعها جميع الفئات العمرية والمجتمعية لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي كيفية ضبط إشارة بثها و أبرز ما يعرض على شاشتها الفضائية.

تردد قناة المديح نايل سات الجديد 2021

يمكن للراغبين في متابعة الأناشيد الدينية وتواشيح مديح النبي صلوات الله عليه ضبط إشارة البث لقناة المديح الفضائية Al Madeeh على ترددها الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات 12562 واستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500 و معامل تصحيح الخطأ 5/6 حيث تعد مجانية غير مشفرة تبث من جمهورية مصر العربية بجودة عالية مع الحفاظ على جودة الصورة ونقاء الصوت طوال ال 24 ساعة دون انقطاع أو تشويش.

أبرز ما تقدمه قناة المديح Al Madeeh

تعرض قناة المديح الفضائية عبر شاشتها مجموعة من أبرز الأناشيد الدينية في مدح صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصوات مجموعة هائلة من أشهر المنشدين مثل  الشيخ ياسين التهامي و سيد النقشبندي وياسمين الخيام و محمد الكحلاوي و خضرة محمد خضر حيث تقدم محتوى من الفكر الإسلامي الوسطي المعتدل حيث توجه إلى نفوس البشر.

خطوات ضبط تردد قناة Al Madeeh على التليفزيون

يمكن للراغبين في متابعة الأناشيد الدينية ضبط تردد قناة المديح نايل سات بإتباع الخطوات التالية:-

الضغط على القائمة menu 

اختيار installation 

تحديد الضبط اليدوي

اختيار القمر الصناعي النايل سات

كتابة تردد القناة

الضغط على ok

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