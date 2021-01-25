بايدن يعلن بدء تنفيذ خطة تحجيم انتشار كورونا في أمريكا

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، أن حظر على دخول الولايات المتحدة يشمل معظم المواطنين غير الأميركيين الذين زاروا بريطانيا والبرازيل ودول أوروبا، بحسب ما أعلن مسؤول في البيت الأبيض.وأكد المسؤول أن بايدن سيوسع الحظر ليشمل أيضا المسافرين الذين توجّهوا في الآونة الأخيرة إلى جنوب إفريقيا، وذلك بسبب تقارير تشير إلى أن نسخا متحوّرة من فيروس كورونا المستجد تُعتبر أكثر قابلية للانتشار بدأت تظهر في الولايات المتحدة.ويُعدّ قرار الرئيس الديمقراطي هذا جزءا من خطة الإدارة الأميركية الجديدة لكبح كوفيد-19.وتوقّع بايدن، الجمعة، أن يُسفر كوفيد-19 عن أكثر من 600 ألف وفاة في الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررًا في العالم بسبب الجائحة.وقال خلال مؤتمر صحفي: "انتشار الفيروس يتفاقم. عدد الوفيات الآن 400 ألف، ويُتوقّع أن يتجاوز 600 ألف"، معطيًا أعلى حصيلة وفيات متوقّعة جراء تفشّي الفيروس في الولايات المتحدة.وأضاف بايدن "العائلات تُعاني الجوع. الناس معرّضون لخطر إخلاء منازلهم. خسارة الوظائف ترتفع مجددًا. علينا التحرّك".وشدد الرئيس الجديد، الأسبوع الماضي، قواعد وضع الكمامات، وأمر بخضوع المسافرين إلى الولايات المتحدة لحجر صحي. وقال بايدن الخميس: "نحن في حالة طوارئ وطنية. حان الوقت لأن نتعامل معها على أنها كذلك".