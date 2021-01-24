«الكاثوليكية» تطلق الحلقة الأحدث من كلمة الله (فيديو)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، المتحدث الرسمي للكنيسة الحلقة الأحدث من حملة "كلمة اليوم".جاءت الحلقة، التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على فيسبوك عن رضا الله تحت شعار: "هَنيئًا لِمَنْ يَستَمِعُ إليَّ ساهِرًا عِندَ بابي كُلَ يومِ. ناطرًا بجانبِ مَدخلِ داري. مَنْ وجدَني وجدَ الحياةَ ونالَ رِضىً مِنَ الرّبِّ" (الأمثال8 34-35)".شاهد من هنا