برلماني: الشعب يُقدر تضحيات الشرطة في محاربة الإرهاب

هنأ محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية وأفراد ورجال الشرطة البواسل بمناسبة العيد الوطنى الـ69، مؤكدًا الدور الوطني لرجال الداخلية في حماية الوطن.قال الرشيدي إن 25 يناير 1952 يظل يومًا للبطولة والفداء تحفظه مصر في ذاكرتها الوطنية للذين قدموا ومازالوا يقدمون مع قواتنا المسلحة الباسلة أرواحهم الطاهرة فداءً للوطن للحفاظ على أمنه وسلامته.وأشاد عضو الشيوخ بدور الشرطة في محاربة الإرهاب والتصدي لمحاولات زعزعة استقرار الوطن، فهم العين الساهرة على حماية الجبهة الداخلية المصرية.وأكد عضو النواب أن مصر لن تنسى شهداءها من رجال الشرطة والجيش الذين ضحوا بدمائهم الذكية وأرواحهم الطاهرة فداءً لهذا الوطن، مضيفًا أن الشعب المصري يُقدر هذه التضحيات والبطولات.