«الداخلية» تنجح في تجفيف منابع السلاح وعدم وصوله للإرهابيين

نجح رجال الشرطة في تجفيف منابع السلاح وقطع خطوط تهريبه وبيعه الأمر الذي كان له عظيم الأثر في الحد بشكل كبير من الجريمة الجنائية، ليكون ذلك شاهدًا على جهود رجال الداخلية وهم يحتفلون بعيد الشرطة رقم 69.تجفيف منابع السلاح بندًا مهمًا ضمن خطط الوزارة الاستراتيجية لاستكمال منظومة الأمن المعاصر، لقطع طرق إمداد العناصر الإجرامية والإرهابية به، حيث وجهت وزارة الداخلية ضربات قاضية لأوكار تصنبع السلاح في الأماكن الخطرة.ضبط مضادات طائرات في أسيوطفي الأول من أبريل وردت معلومات للقيادة العامة لمكافحة الأسلحة والذخيرة فرع أسيوط، بوجود ناقلة نصف نقل قيادة (م.ن.خ)، محملة بالخضروات وبها كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والذخيرة ومضادات للطائرات، تتجه إلى أحد قرى مركز صدفا بأسيوط.وعقب تقنين الإجراءات، وضع فريق من ضباط الأسلحة ضم عقيد محمد عبدالرحيم رئيس الفرع أسيوط والمقدم عبدالغفار الناحل والنقيب مصطفى عبد الحفيظ، خطة حصار خط سير السيارة المحملة بالأسلحة.وكشفت تحريات المباحث أن السيارة محملة بـ10 رشاشات جرنوف، و3 مضادات للطيارات، إضافة إلى 10 أجولة ممتلئة والذخيرة المتعددة.وأشارت التحريات إلى أن المعلومات الأولية أفادت بأن السيارة قادمة من إحدى محافظات الوجه القبلي في الاتجاه إلى أسيوط، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيارة وبتفتيشها عثر على المضبوطات.وقال مصدر أمني إن المضبوطات من أكبر ترسانة الأسلحة التي تم ضبطها بمحافظات الصعيد، لافتًا إلى أنها ليست مجرد قضية أسلحة مضبوطة وإنما قضية أمن وطني.ضبط ورشة لتصنيع السلاح جنوب مصرألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على 3 عناصر إجرامية لإدارتهم ورش لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية في أسيوط، وضبطت بحوزتهم 107 قطع سلاح نارى.أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائى في مديرية أمن أسيوط، قيام 3 عاطلين، لهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة مركز شرطة البدارى، بإدارة 3 ورش لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية دون ترخيص، والإتجار فيها متخذين من المنطقة الجبلية المتاخمة للقرية محل إقامتهم بؤرة لمزاولة نشاطهم الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى وإدارة قوات الأمن بمديرية الأمن، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم 104 قطع سلاح نارى عبارة عن 61 بندقية خرطوش و43 فرد محلى و611 طلقة مختلفة الأعيرة وأدوات وأجزاء التصنيع ومنظار رؤية وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد الاتجار.بتطوير مناقشة المتهمين، اعترفوا بإدارتهم لـ3 ورش أخرى للتصنيع والاتجار في السلاح، وأرشدوا عنها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 طبنجات محدثة صوت، وكمية كبيرة من أدوات التصنيع وأجزاء الأسلحة.وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائى بأسيوط قيام (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة - مُقيم بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "إتجار فى الأسلحة النارية والذخائر" ومحكوم عليه بالإعدام غيابيًا فى قضية "قتل عمد") بتزعم تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر ضم (7 عناصر إجرامية - من بينهم إثنين مطلوب التنفيذ عليهما فى 2 حكم بالسجن المؤبد لكل منهما) مُتخذين من محل إقامته بدائرة المركز مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأموريات، برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة قطاع الأمن المركزى وإدارة البحث الجنائى بمديريتى أمن "أسيوط - سوهاج" مدعومين بمجموعات قتالية، ولدى وصول القوات أطلق عناصر التشكيل أعيرة نارية تجاهها على الفور أحكمت القوات التعامل حتى تم إسكات مصدر النيران وأمكن ضبطهم وتبين إصابة زعيم التشكيل بأعيرة نارية بأنحاء متفرقة ومصرعه أثناء نقله للمستشفى، وكذا إصابة أحد أفراد التشكيل بطلق نارى بالساق اليسرى، وتم نقله للمستشفى تحت الحراسة اللازمة، وعُثر بحوزتهم على (6 بنادق آلية - 11 خزينة - كميات كبيرة من الطلقات لذات العيار- فرد رصاص)، كما تم ضبط ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بمنزل العنصر الإجرامى المذكور عُثر بداخلها على (أجزاء من أسلحة نارية معدة للتصنيع، وأدوات التصنيع).كما تم تأمين تنفيذ 24 قرار إزالة من بينها (منزلين "خاصين بزعيم التشكيل الإجرامى المذكور") بدائرة المركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.كما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا قيام (شقيقان، لهما معلومات جنائية مسجلة، مقيمان بدائرة مركز شرطة ملوى) بإدارة غرفة بمزرعة بعمق الظهير الصحراوى الغربى بزمام قرية تونا الجبل بدائرة المركز كورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما ( 9 قطع سلاح نارى " بندقية خرطوش – 8 فرد محلى – طلقتان خرطوش - الأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للأسلحة المضبوطة بقصد الإتجار والأجزاء والأدوات المستخدمة فى التصنيع.