وزير الصحة الألماني يحذر من تبادل إلقاء اللوم في ظل وباء كورونا

حذر وزير الداخلية الألماني ينس شبان من تبادل توجيه اللوم فيما يتعلق بالتعامل مع وباء كورونا في ظل مواصلة التصدي للوباء هذا العام.وقال شبان لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "يتعين علينا الانتباه إلى ألا يصير عام 2021 عاما لتوجيه اللوم، التحدث عن الأخطاء والإخفاقات أمر مهم، ولكن دون أن يصبح قاسيا.ودون أن يتم التركيز فقط على إلقاء اللوم على آخرين".يذكر أن شبان دعا مع بدء أزمة كورونا في ربيع العام الماضي لتفهم القرارات السياسية الصعبة في ظل أزمة كورونا. وإلى جانب الأوساط السياسية، أشار آنذاك أيضا إلى أنه ستأتي مرحلة للمجتمع والأوساط العلمية سيدرك فيها المرء أنه ربما كان على خطأ في موضع ما، أو أنه يجب تصحيح شيء ما.وبحسب تصريحات الوزير الألماني، هناك مسؤولية مشتركة على الأوساط السياسية والمواطنين عن ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وارتفاع حالات الوفاة في الموجة الثانية من كورونا.وأوضح قائلا: "كان لدينا جميعا شعور خادع بأننا سيطرنا على الفيروس. ولم نكن نعرف أو ندرك القوة التي يمكن أن يعود بها".ورفض شبان رفع قيود مواجهة كورونا بالنسبة للحاصلين على اللقاح، إلى أن يتم توفير اللقاح لجميع المواطنين، وأوضح أن الأمر يتعلق بالتضامن، وقال: "تجاوزنا هذا الوباء بشكل تضامني طوال عام.الآن يمكننا مواصلة الالتزام بالقواعد أيضا لمدة شهور إلى أن يتسنى منح اللقاح للجميع".