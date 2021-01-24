العراق وأمريكا يبحثان التعاون في إطار التحالف الدولي ضد الإرهاب

بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، مع السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر، استمرار التعاون في إطار التحالف الدولي ضد الإرهاب.وأشار الأعرجي- خلال لقائهما اليوم الأحد، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية - أن العراق يتطلع إلى استمرار دعم التحالف الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات بشأن الإرهابيين، حتى القضاء على الخلايا الإرهابية المتبقية".ومن جانبه، قدم السفير الأمريكي التعازي لشهداء ساحة الطيران وشهداء قوات الحشد الشعبي، الذين تصدّوا للمجموعات الإرهابية، أمس السبت، مؤكدا استمرار دعم بلاده للعراق في مواجهة الإرهاب ضمن إطار التحالف الدولي.