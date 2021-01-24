محمد منير يطرح «أبطال رجالة» بمناسبة عيد الشرطة (فيديو)

طرح النجم «محمد منير» أحدث أغنياته الوطنية بعنوان "أبطال رجالة"، وذلك بمناسبة عيد الشرطة المصرية، والذي يحل غدا الإثنين 25 يناير.وتعاون الكينج محمد منير في أغنية "أبطال رجالة" مع كل من الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول، والملحن مدين، والموزع الموسيقي أحمد عادل، ومكس وماستر خالد محسب.ومن المقرر طرح الأغنية على طريقة الفيديو كليب غدا، الإثنين، بالتزامن مع عيد الشرطة، وتولى إخراج الفيديو كليب المخرج أكرم فاروق.