حي حلوان يوقف عددا من أعمال البناء المخالف

قام حى حلوان تحت رئاسة الدكتور أحمد القزاز رئيس حي حلوان، والأجهزة المعنية بإيقاف أعمال شدة خشبية وأعمال مباني مخالفة دون ترخيص بالدور السادس فوق الأرضي ب ٥٥ شارع لطيف أمام مدرسة المسلم الصغير بحلوان، كما تم مصادرة المعدات ومواد البناء وإيداعها بمخزن الحي بالإضافة إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.كما قام حى حلوان تحت رئاسة الدكتور أحمد القزاز رئيس حي حلوان والأجهزة المعينة بايقاف أعمال شدة خشبية وأعمال مباني بالدور التاسع مخالفة دون ترخيص بشارع محمود عبد الرحمن من شارع زكي حواس بجوار محل كراميل للالبان بمدينة الطيران بحلوان، كما تم مصادرة المعدات ومواد البناء وايداعها بمخزن الحي، بالإضافة إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.