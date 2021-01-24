رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حي حلوان يوقف عددا من أعمال البناء المخالف

الأحد 24/يناير/2021 - 01:54 م
أعمال البناء المخالف
أعمال البناء المخالف
مصطفى عبدالله
طباعة
قام حى حلوان تحت رئاسة الدكتور أحمد القزاز رئيس حي حلوان، والأجهزة المعنية بإيقاف أعمال شدة خشبية وأعمال مباني مخالفة دون ترخيص بالدور السادس فوق الأرضي ب ٥٥ شارع لطيف أمام مدرسة المسلم الصغير بحلوان، كما تم مصادرة المعدات ومواد البناء وإيداعها بمخزن الحي بالإضافة إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قام حى حلوان تحت رئاسة الدكتور أحمد القزاز رئيس حي حلوان والأجهزة المعينة بايقاف أعمال شدة خشبية وأعمال مباني بالدور التاسع مخالفة دون ترخيص بشارع محمود عبد الرحمن من شارع زكي حواس بجوار محل كراميل للالبان بمدينة الطيران بحلوان، كما تم مصادرة المعدات ومواد البناء وايداعها بمخزن الحي، بالإضافة إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

موضوعات متعلقة

خطة إخوانية مدعومة من قطر.. الباز يكشف مؤامرة حزب «أمل مصر» ضد الدولة

الفنان محمد فريد يكذب شائعة مرضه: «أنا بخير وزى الفل»

الصحة: تطعيم لقاح كورونا لمن فوق سن 18 عاما.. والأطفال والحوامل لن يتلقوه

القوات المسلحة تهنئ وزير الداخلية بمناسبة الذكرى 69 لعيد الشرطة

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مشروع صرف صحي قرية المسعودي

image description

السكرتير العام الجديد يصل أسيوط لمباشرة مهام عمله

image description

محافظ أسيوط: تطوير 27 وحدة صحية بـ384 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط تستعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول فبراير القادم

image description

رئيس دمياط الجديدة يعاين 1056 وحدة إسكان فاخر

الأكثر قراءة

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

أول طبيب يحصل على لقاح كورونا بأبوخليفة: آمن وفعال ويقى من الإصابة بكورونا

وزيرة الصحة: تسجيل 3 لقاحات لكورونا بهيئة الدواء المصرية

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مسؤول بريطاني: يمكن انتقال العدوى من الحاصلين على لقاح «كورونا»

تسجيل 7 زلازل بركانية في الفلبين

كوريا الجنوبية ترصد أول إصابة بكورونا لحيوان أليف

الأزمة الصحية قد تقضي على أكثرية المتاحف البريطانية

أيام زمان

لماذا حرمت سميرة أحمد من فيلم لنجيب محفوظ؟

«شارك في غُسل الكعبة».. تكريم فؤاد المهندس الذي لم ينسه

«مفيش كمون ليه؟».. حكاية طلاق أنور وجدي وليلى مراد بسبب الطبخ

«كانت أقصى أمانيه أن نتزوج».. حكاية خطبة سامية جمال وبليغ حمدي

مقالات الرأي
ماجد حبته
رجلهم فى موسكو
د.أحمد الخميسى
عبوات معدنية صغيرة
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
المزيد

الثقافة

طبيبة توليد وخبيرة تجميل.. هكذا كانت مهنة «الداية»

ورشة مع «لورانس روديك» بمركز دوار الثقافى

طلعت رضوان يكشف الخرافات الشائعة عن «العالمانية»

«استديو ذات» ينظم ورشة حكي مع الكاتبة سحر الموجي عبر تطبيق زوم