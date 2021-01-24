أمين مسعود: عيد الشرطة ملحمة وطنية وبطولية سطرها التاريخ بأحرف من نور

هنأ المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، الرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ورجال وأبطال الشرطة البواسل بمناسبة عيدهم الـ69، مؤكدًا أن هذا اليوم يمثل لكل المصريين ملحمة وطنية وبطولية سطرها التاريخ بحروف من نور للعيون الساهرة على أمن واستقرار مصر وشعبها العظيم.وقال مسعود، إن الرأي العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية على وعي وإدراك كاملين بأن صقور ورجال الشرطة البواسل ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني من أجل الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره، إذ تصدوا للمستعمر البريطانى وأعلنوا أن سلاحهم هو عرضهم وبدلتهم الميرى هى شرفهم ولقنوه درسا لن ينساه التاريخ أبدًا، وعلى الرغم من مرور 69 عامًا على هذه الملحمة الوطنية إلا أننا ننظر إليها وكأنها حدثت منذ سويعات قليلة.وأضاف النائب، أن الدفاع عن الوطن كان ومازال وسيظل هو العقيدة الراسخة فى وجدان وقلوب صقور الشرطة المصرية التى نحتفل بعيدها تقديرا وتكريما لجهودهم في مكافحة ودحر الإرهاب للحفاظ على أمن واستقرار الوطن وسلامة أراضيه، مؤكدًا أن المصريين جميعا يتنظرون هذا اليوم التاريخى للاحتفال مع أبنائهم به.