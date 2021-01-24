المتهم بتمزيق جثة شقيقته في الجيزة: على علاقة بطليقها

أمرت النيابة العامة في محافظة الجيزة، اليوم الأحد، إحالة عامل إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بطعن شقيقته بسبب علاقاتها الآثمة مع طليقها.تعود الواقعة إلى اتهام «م. أ»، ٣٦ عامًا، عامل، بطعن شقيقته بعدة طلقات نافذة في أماكن متفرقة بالحسم عقب تردد إلى علمه وجود علاقة آثمة بينها وبين طليقها دون أن تخبر أحد ومعايرة الناس له في العمل.وتبين أن المتهم ذهب إلى شقيقته التي تقيم معهما في منزل العائلة وأخبرها بما تردد على سمعه ولكنها لم تنفي ما حدث وتجرأت عليه بألفاظ نابية، فنشبت بينهما مشاجرة دفعته إلى التعدي عليها بالضرب، وطعنها بسلاح أبيض كان أمامه، فسقطت جثة هتمدة.كان تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغًا يفيد مقتل ربة منزل داخل مسكنها، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم ضبط المتهم.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق والتي قضت بإحالته للمحاكمة، وجار محاكمته أمام محكمة الجنايات.