رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المتهم بتمزيق جثة شقيقته في الجيزة: على علاقة بطليقها

الأحد 24/يناير/2021 - 12:00 م
طعن
طعن
نجلاء رفاعي
طباعة
أمرت النيابة العامة في محافظة الجيزة، اليوم الأحد، إحالة عامل إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بطعن شقيقته بسبب علاقاتها الآثمة مع طليقها.

تعود الواقعة إلى اتهام «م. أ»، ٣٦ عامًا، عامل، بطعن شقيقته بعدة طلقات نافذة في أماكن متفرقة بالحسم عقب تردد إلى علمه وجود علاقة آثمة بينها وبين طليقها دون أن تخبر أحد ومعايرة الناس له في العمل.

وتبين أن المتهم ذهب إلى شقيقته التي تقيم معهما في منزل العائلة وأخبرها بما تردد على سمعه ولكنها لم تنفي ما حدث وتجرأت عليه بألفاظ نابية، فنشبت بينهما مشاجرة دفعته إلى التعدي عليها بالضرب، وطعنها بسلاح أبيض كان أمامه، فسقطت جثة هتمدة.

كان تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغًا يفيد مقتل ربة منزل داخل مسكنها، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم ضبط المتهم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق والتي قضت بإحالته للمحاكمة، وجار محاكمته أمام محكمة الجنايات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مصرع وإصابة 4 أشقاء في حادث انقلاب سيارة بمطروح

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

التعليم: «منصة التعليم المصري» دليل شامل للعام الدراسي

القوات المسلحة تهنئ وزير الداخلية بمناسبة الذكرى 69 لعيد الشرطة

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مشروع صرف صحي قرية المسعودي

image description

السكرتير العام الجديد يصل أسيوط لمباشرة مهام عمله

image description

محافظ أسيوط: تطوير 27 وحدة صحية بـ384 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط تستعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول فبراير القادم

image description

رئيس دمياط الجديدة يعاين 1056 وحدة إسكان فاخر

الأكثر قراءة

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

خطة إخوانية مدعومة من قطر.. الباز يكشف مؤامرة حزب «أمل مصر» ضد الدولة

عام على كورونا.. معدل التضخم في 2020 يحقق أفضل مستوى له منذ 15 عاما (انفوجراف)

السيسى يعلن انطلاق برنامج التطعيم ضد كورونا غدًا

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مسؤول بريطاني: يمكن انتقال العدوى من الحاصلين على لقاح «كورونا»

تسجيل 7 زلازل بركانية في الفلبين

كوريا الجنوبية ترصد أول إصابة بكورونا لحيوان أليف

الأزمة الصحية قد تقضي على أكثرية المتاحف البريطانية

أيام زمان

لماذا حرمت سميرة أحمد من فيلم لنجيب محفوظ؟

«شارك في غُسل الكعبة».. تكريم فؤاد المهندس الذي لم ينسه

«مفيش كمون ليه؟».. حكاية طلاق أنور وجدي وليلى مراد بسبب الطبخ

«كانت أقصى أمانيه أن نتزوج».. حكاية خطبة سامية جمال وبليغ حمدي

مقالات الرأي
ماجد حبته
رجلهم فى موسكو
د.أحمد الخميسى
عبوات معدنية صغيرة
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
المزيد

الثقافة

بناه لزوجته ولم يعجبها فتبرع به.. حكاية قصر «شامبليون» المهجور

«الاتجاه القومي لدى شعراء مصر» في رسالة ماجستير بدار علوم القاهرة

«الوقائع المربكة لسيدة النيكروفيليا» ترصد متناقضات الشخصية العراقية

عن دار إضافة.. «الحاجر» متوالية قصصية جديدة لأشرف التعلبي