أمين «قومي أسر الشهداء» يُهنئ الرئيس بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

بعث اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ69 لعيد الشرطة المصرية والذكرى العاشرة لثورة 25 يناير.وأعرب أمين عام المجلس في برقيته لرئيس الجمهورية عن أصدق التهاني بهاتين المناسبتين، سائلًا المولى عز وجل أن يسدد خطاه نحو إستكمال مسيرة التنمية والبناء في ربوع الوطن لتوفير حياة كريمة للمصريين في ظل الرؤية الرشيدة لبناء دولة حديثة وقوية.كما بعث أمين عام المجلس ببرقية تهنئة لوزير الداخلية مقدمًا التحية لأعضاء هيئة الشرطة ورجال وأفراد الوزرارة.وفي ذات السياق وجه أمين عام المجلس التهنئة لأسر الشهداء والمصابين بهذه المناسبة.