علاء عابد: عيد الشرطة ذكرى ملهمة لكل المصريين

تقدم النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بالتهنئة القلبية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وضباط وجنود وأفراد ورجال الشرطة البواسل، بمناسبة العيد الوطني الـ 69 للشرطة الذي يوافق 25 يناير من كل عام.ووجه «عابد»، في بيان اليوم الأحد، تحية قلبية للعيون الساهرة من قوات الشرطة بجميع أجهزتها وقطاعاتها وتأكيدها لكل المصريين أنها تحمل الأمانة الكاملة لحماية الجبهة الداخلية المصرية، بكل وطنية وشرف في مواجهة جماعات الغدر والإرهاب والتطرف التي تسعى لنشر الخراب والدمار في كل مكان، مؤكدًا أن الشعب المصرى العظيم يستلهم من عيد الشرطة ذكرى خالدة تدعوه للعمل والكفاح من أجل رفعة الوطن والحفاظ على مقدراته.وقال إن «عيد الشرطة يتخذ منه الشعب المصرى منهاج عمل حقيقيًا للتعاون الصادق وتقديم كل العون والدعم والمساندة لأبطال وصقور الشرطة المصرية، من أجل القضاء على قوى الإرهاب والشر التي لا تريد للوطن سوى الضعف والتشرذم ونشر الخراب والدمار في كل مكان، ومن أجل الحفاظ على أمن واستقرار مصر»، مشددًا على أن «كل المصريين يقدرون جيدًا التضحيات الكبيرة التي يقوم بها رجال الجيش والشرطة البواسل، في السهر على حفظ أمن واستقرار الوطن في مواجهة جماعات الإرهاب والشر والظلام».