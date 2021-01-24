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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سياسي فلسطيني: الفصائل بحاجة لقانونيين في حوارات القاهرة

الأحد 24/يناير/2021 - 10:51 ص
الدكتور عماد عمر
الدكتور عماد عمر
مروة عنبر
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دعا الدكتور عماد عمر، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، قادة الفصائل الفلسطينية لاصطحاب مستشارين قانونيين لهم لحوارات القاهرة، لمطالبة الرئيس الفلسطيني بتقديم تفسيرات واضحة وصريحة عن كل المراسيم التي أصدرها المتعلقة بالتعديلات التي أجراها على قانون الانتخابات، وقانون القضاء في الجزء المتعلق في مرجعية محكمة الانتخابات واليات تشكيلها وسلطة المحكمة الدستورية على المجلس التشريعي.

وأوضح المحلل السياسي الفلسطيني أن هذه الخطوة ستجنب الجميع الدخول في سجال وخلاف جديد، فيما بعد عند الدخول في تفاصيل وإجراءات الترشح والانتخاب والطعون والتفاصيل الأخرى، التي تتعلق بالمرجعيات في حال حدث خلاف بين المجلس التشريعي ومؤسسة الرئاسة.

ولفت "عمر" إلى أن التعديلات والبنود التي صدرت بمراسيم رئاسية شابها الغموض في التفسير والتي يستحسن أن تكون مفسرة القصد وموضحة للجميع أو يتم العدول عنها، حتى لا نعود لدائرة الصراع والصدام من جديد لأن الشعب الفلسطيني لا يحتمل ذلك.

وأكد أن هناك جوانب كثيرة أخرى أيضا غير واضحة مثل البرنامج الذي ستتم بموجبه تلك الانتخابات هل على أساس اتفاق أوسلو أم الوفاق الوطني، والحكومة التي سوف تشرف على الانتخابات والمحكمة التي سوف تفصل بتلك الانتخابات، ومن الجهة الأمنية التي سوف تقوم على تأمين تلك الانتخابات وما تفسير من تثبت عليهم أحكام هل ذلك ضمن قضاء غزة أم الضفة وهل، الاحكام السياسية تندرج ضمن تلك الأحكام.

وقال عمر إن الشعب الفلسطيني يمر في مرحلة غاية في الحساسية، ويتطلع لان تكون تلك الانتخابات فاتحة خير تنقله إلى واقع جديد وتضع حدا لمعاناة سنوات من الفقر والبطالة والحصار والاغلاق.

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