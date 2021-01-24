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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: رجال الشرطة المصرية حفروا أسمائهم في ذاكرة التاريخ

الأحد 24/يناير/2021 - 08:41 ص
النائب أحمد دياب
النائب أحمد دياب
إسلام نصير
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هنأ النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وأسرة جهاز الشرطة من ضباط ومجندين وأفراد وعاملين،  بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ69 لعيد الشرطة، مؤكدًا أن قوات الشرطة تقوم بملاحم وطنية عديدة تجسدت فيها روح الوفاء والحب لهذا الوطن، فضلًا عن تحمل أمانة حماية الجبهة الداخلية المصرية بكل وطنية وشرف فى مواجهة جماعات الإرهاب والتطرف التى تسعى للتأثير على الأمن القومي للبلاد.

وأكد دياب، في تصريحات له، أنه في هذه المناسبة التاريخية ضرب رجال الشرطة البواسل أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني، حيث ظلوا صامدين فى مواقعهم يقاومون ببنادقهم العتيقة‏ ضد أقوى المدافع وأحدث الأسلحة البريطانية حتى نفدت ذخيرتهم، وحتى تظل بطولات الشهداء من رجال الشرطة المصرية فى معركتهم ضد الاحتلال الإنجليزى ماثلة فى الأذهان ليحفظها ويتغنى بها الكبار والشباب وتعيها ذاكرة الطفل المصرى وتحتفى بها.

وشدد دياب، على ضرورة أن نقف صفا واحدًا للحفاظ على ما حققته الدولة المصرية من مكتسبات ومواصلة الإنجازات فى مختلف المجالات، وذلك لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والارتقاء التي تشهدها مصر في كافة ربوعها، مؤكدًا أنه يجب استلهام روح التضحية والعمل المخلص من أجل أن يبقى وطننا خالدا عبر الزمان.

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