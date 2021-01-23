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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تشدد على عدم نشر تطبيقات لجمع البيانات من الطلاب

السبت 23/يناير/2021 - 11:03 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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شدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في مستند رسمي تم توزيعه لجميع المديريات التعليمية، على عدم نشر أي تطبيقات تتعلق بتجميع البيانات من الطلاب، وعدم نشر أي منصات تعليمية أو تدريبية أو إجراء اختبارات أون لاين إلا بعد التنسيق وموافقة قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات.

وأطلقت وزارة التعليم منصة «التعليم المصري» وهي دليل شامل للعام الدراسي الجديد وتتبع التعرف على كل المعلومات والأدوات اللازمة للعام الدراسي الحالي، من حيث المنصات الإلكترونية المختلفة للتعلم ومنصات البث المباشر، والبث المباشر للقنوات التعليمية وتردد وجداول هذه القنوات، بالإضافة إلى إتاحة جميع الكتب الإلكترونية والتفاعلية والاختبارات الاسترشادية على بوابة التعليم الإلكتروني.

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