وفاة 3 وإصابة 35 حالة جديدة بكورونا في موريتانيا

سجلت موريتانيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 35 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بعد إجراء 968 فحصًا، إضافة إلى وفاة 3 مصابين.وقالت وزارة الصحة الموريتانية، في بيان بثته الإذاعة الرسمية السبت، إن 80 مصابًا تم شفاؤهم ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 15127، مضيفة أن إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة 16357، فيما بلغ إجمالي الوفيات 416.