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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

2041 إصابة جديدة بكورونا في تونس

السبت 23/يناير/2021 - 10:45 م
كورونا في تونس
كورونا في تونس
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء السبت، تسجيل 62 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6 آلاف و154 حالة.

أضافت الوزارة، في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد، أنه تم تسجيل 2041 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 195 ألفًا و314 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 1682 حالة من الإصابة بفيروس كورونا من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.

أشارت الوزارة إلى أن إجمالي المصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 8 آلاف و658 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى418 حالة، إلى جانب 146 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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