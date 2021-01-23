أورتيجا يحتفل بعيد ميلاده ويستعد لطرح «استبينا» (صور)

احتفل مطرب المهرجانات الشعبية أورتيجا بعيد ميلاده وسط أجواء عائلية في منزله بحضور بعض الأصدقاء المقربين.وقرر أورتيجا أن يحتفل بعيد ميلاده وطرح أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان استبينا في آن واحد، حيث يستعد لطرحها كفيديو كليب خلال يومين بعدما انتهى من تسجيلها وتصويرها بقيادة المخرج كريم الغمري.وطرح أورتيجا الفترة الماضية أغنية بعنوان "مملكة فندام" على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات وألحان هيما، وتوزيع موسيقي جيزاوي وأورتيجا، وميكس وماستر شيندي وخليل، والكليب تولى إخراجه المخرج كريم الغمري وتم تصوير الأغنية في جبال مدينة الجلالة وعدد من شواطئ العين السخنة.ووجه أورتيجا في نهاية الفيديو تحية وتقدير لكل مَن أسهم في بناء طريق ومدينة الجلالة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.