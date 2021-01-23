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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

هيثم شاكر يستعد لطرح أولى أغنيات ألبومه الجديد

السبت 23/يناير/2021 - 08:24 م
هيثم شاكر
هيثم شاكر
حسن أمين
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بدأ المطرب هيثم شاكر التحضير لألبومه الغنائي الجديد خلال الفترة الماضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه في ألبومه الأخير "معرفة قديمة".

وكشفت مصادر لـ«الدستور» أن هيثم شاكر يواصل حاليًا تسجيل عدد من أغنيات ألبومه؛ تمهيدًا لطرحه خلال موسم الصيف المقبل، كما يستعد لطرح أغنية سينجل هى أولى أغنيات الألبوم المقرر أن يعلن عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

وطرح هيثم شاكر ألبوم "معرفة قديمة" أغسطس الماضى وبه 14 أغنية هي: "ماتوصنيش"، "ياما ياما"، "راحتي وياك"، "لحقتيني"، "مش مهم أنا"، "يا حبيبة"، "كنت مداويني"، "راحوا"، "احنا افتراقنا"، "مفيش بُعد بينسّي"، "ماتغيبوش"، "بابي مفتوح"، "تيجي منك"، "معرفة قديمة"، تعاون فيهم مع الشعراء أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، بهاء الدين محمد، نادر عبد الله، محمد رفاعي، محمد القاياني، رمضان محمد وسلامة علي، والملحنين عمرو مصطفى، وليد سعد، محمد يحيى، شادي حسن، تامر علي وأحمد صلاح حسنى.

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