تردد أون سبورت 3 نايل سات | برامج قناة أون تايم سبورت 3

يبحث المهتمون بالرياضة عن تردد أون سبورت 3 على النايل سات، بالسؤال عنها عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث الشهيرة، إضافة إلى الجروبات المتخصصة بالرياضة، خلال هذه الفترة خاصة بعد تغيير تردد القنوات منذ بداية شهر يناير الجاري مع بداية العام الميلادي الجديد 2021، على النايل سات.





وتعتبر قناة أون سبورت 3 الراعي الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة اليد، حيث تذاع عليها جميع المباريات الخاصة، والتي من المقرر أنها بدأت يوم 13 يناير الجاري، وتستمر حتى يوم 31 من الشهر ذاته، حيث تستضيف مصر للمرة الأولى في تاريخها البطولة، وذلك بمشاركة 32 منتخبا منهم منهم 7 منتخبات إفريقيا و 16 من دول أوروبا و 4 من آسيا و 4 من أمريكا الجنوبية و1 من أمريكا الشمالية.





وتقام بطولة كرة اليد، في 4 صالات رئيسية ، وهي: استاد القاهرة الدولي، وصالة العاصمة الإدارية، صالة الدكتور حسن مصطفى بـمدينة 6 أكتوبر، وصالة برج العرب بالإسكندرية.





حيث يتنافس الجميع على الفوز بالبطولة، ويتطلع للتتويج بلقب الحصان الأسود الخاص بالبطولة، وتجظى أون سبورت بأنها القناة الناقلة للبطولة، حيث تشهد هذه الفترة إقبالًا كبيرًا على مشاهدتها من جانب الجمهور المهتم والمحب لكرة اليد، لذا تستمر عمليات البحث حول التردد الجديد.





تردد أون سبورت 3 على النايل سات

ويستطيع المشاهد أن يرى جميع البرامج التى تبثها قناة أون سبورت 3 من خلال التردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات: 12303، واستقطاب أفقي، وأما معدل الترميز 27500، ثم معامل تصحيح الخطأ 5/6.





برامج قناة أون تايم سبورت 3





تنال سلسلة قنوات أون تايم سبورت on time sport، إعجاب المهتمين بالرياضة حيث تحظى بمشاهدة ملايين المتابعين من عشان الرياضة بمختلف أنواعها كرة القدم والسلة واليد، حيث تبث القناة مجموعة من المباريات المحلية والدولية، وتقدم باقة من البرامج الرياضة الممتعة للمهتمين بالشأن الرياضي في مصر والعالم، كما تقدم تحليلات لمجموعة من المباريات.





وبعد عرض تردد أون سبورت 3 على النايل سات، يشار إلى أن القناة تتمتع خلال هذه الفترة متابعة جماهرية كبيرة من مختلف أنحاء العالم بسبب بطولة كأس العالم لكرة اليد، التي تنقلها، ويشارك فيها رياضيين من حول العالم.





اقرأ ايضا:



