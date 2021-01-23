«القاهرة»: تعويضات شاغلي الطريق الدائري «عادلة»

قال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن المحافظة بالتعاون مع وزارة النقل تقوم بتعويض شاغلي الطريق الدائري بقيمة محلات بديلة..وأكد صابر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن التعويضات الخاصة بشاغلي الطريق الدائري عادلة وتراعي كافة الأبعاد الاجتماعية لشاغلي الطريق، مشيرا إلى أنه خلال الاأام المقبلة سيتم الانتهاء من التعويضات لبدأ توسعة الطريق الدائري بمسطرد والسلام حسب الخطة الموضوعة لتطوير وتوسعة الطريق الدائري.وأكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن المواطن المصري بعد الانتهاء من كافة أعمال التطوير سيجد طريقا بمواصفات عالمية خاصة مع الأهمية الكبيرة للطريق الدائري الذي يعتبر أهم المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى، حيث يمر عليه مايقرب من 213 ألف سيارة يوميًا، لافتا إلى أن أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق ستساهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدميه واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلات وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، خاصة مع الأهمية الكبيرة للطريق الدائري الذي يربط بين كافة محاور الطرق السريعة والرئيسية المتجهة من القاهرة إلى محافظات الجمهورية.