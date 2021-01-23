



حجز موعد فحص كورونا فى مصر تحليل PCR وتستعرض «



-أولا تسجيل الدخول إلي رابط موقع المعامل المركزية من هنا وتستعرض « الدستور » في السطور التالية خطوات الحجز اونلاين عبر رابط حجز موعد فحص كورونا فى مصر تحليل PCR في الإدارة المركزية للمعامل-أولا تسجيل الدخول إلي رابط موقع المعامل المركزية من هنا



_ثم كتابة رقم جواز السفر



_بعدها يتم كتابة رقم بطاقة الرقم القومي



_كتابة اسم ونوع التحليل الذي يرغب المواطن في القيام به



_وبعدها يتم كتابة بيانات طالب التحليل كاملة من من حيث الاسم كاملا ورقم البطاقة وغيرها من البيانات الأخرى



مواعيد إجراء تحليل pcr بالمعامل المركزية

طبقا لوزارة الصحة والسكان فإن مواعيد إجراء تحاليل pcr للكشف المبكر عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 للمسافرين بتلك المعامل من الساعة 12 صباحا إلى الساعة 3 صباحا ثم إجراء الاختبار من الساعة 3 صباحا إلى الساعة 8 صباحا واعتماد التقارير من الساعة الثامنة.



وبعد ذكر خطوات الحجز نعرض لكم أسماء المعامل التابعة للإدارة المركزية للمعامل المركزية وهي كالتالي:



المعامل الموجودة في القاهرة والجيزة:

الإدارة المركزية للمعامل، ومستشفى حميات العباسية، ومستشفى هليوبوليس العام والمعهد القومي للكبد، مستشفى حميات إمبابة.



المعامل المتوفرة بالصعيد:



مستشفى حميات أسوان ومستشفى صدر أسوان، جراحات اليوم الواحد بسمالوط بالمنيا، أسيوط، مستشفى حميات الأقصر، ومستشفى أخميم المركزي بسوهاج، ومستشفى حميات قنا، ومستشفى صدر أسيوط بالوليدية.



المعامل المتوفرة بالوجه البحري

مستشفى حميات الإسكندرية، والمعمل المشترك بدمنهور بالبحيرة، ومستشفى حميات طنطا، مستشفى حميات بورسعيد، ومستشفى حميات دمياط، بالإضافة لمستشفى حميات الإسماعيلية، بالإضافة للمعمل المشترك بالغردقة،ومستشفى حميات شبين الكوم بالمنوفية ومستشفى المنصورة الدولى بالدقهلية، والمعمل المشترك بالشرقية، ومستشفى الفيوم العام،

المعمل المشترك ببنى سويف .



وأيضا مستشفى الخارجة بالوادي الجديد مستشفى الطور العام بجنوب سيناء، مستشفى شرم الشيخ الدولي بجنوب سيناء، مستشفى الزعفرانة بكفر الشيخ، ومستشفى النجيلة طريق مطروح.



كما يوفر الموقع الإلكتروني للمعامل المركزية أيضا الاستعلام عن نتائج التحاليل من خلال إدخال رقم جواز السفر وجهة السفر، وهناك ميزة أخرى بالموقع هي إلغاء موعد التحليل.

يبحث العديد من المواطنين عن رابط حجز موعد فحص كورونا فى مصر حيث يتمكنون من القيام بعمل تحليل PCR في الإدارة المركزية للمعامل، لأن هذا الأمر يعد شرطا أساسيا للسفر بالخارج.وقد أعلنت زارة الصحة والسكان عن تخصيص عدة معامل مركزية في أماكن مختلفة علي مستوي الجمهورية ويبلغ عددها ثلاثة وعشرين معملا مركزيًا لسحب العينة اللازمة لإجراء تحليل pcr لفحص فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، كشرط أساسي للسماح بالسفر للخارج.