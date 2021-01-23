رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط حجز موعد فحص كورونا فى مصر تحليل PCR في الإدارة المركزية للمعامل

السبت 23/يناير/2021 - 01:28 م
PCR
PCR
أسماء منصور
طباعة
يبحث العديد من المواطنين عن رابط حجز موعد فحص كورونا فى مصر حيث يتمكنون من القيام بعمل تحليل PCR في الإدارة المركزية للمعامل، لأن هذا الأمر يعد شرطا أساسيا للسفر بالخارج.

وقد أعلنت زارة الصحة والسكان عن تخصيص عدة معامل مركزية في أماكن مختلفة علي مستوي الجمهورية ويبلغ عددها ثلاثة وعشرين معملا مركزيًا لسحب العينة اللازمة لإجراء تحليل pcr لفحص فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، كشرط أساسي للسماح بالسفر للخارج.

حجز موعد فحص كورونا فى مصر تحليل PCR 

وتستعرض «الدستور» في السطور التالية خطوات الحجز اونلاين عبر رابط حجز موعد فحص كورونا فى مصر تحليل PCR في الإدارة المركزية للمعامل

-أولا تسجيل الدخول إلي رابط موقع المعامل المركزية من هنا

_ثم كتابة رقم جواز السفر 

_بعدها يتم كتابة رقم بطاقة الرقم القومي

_كتابة اسم ونوع التحليل الذي يرغب المواطن في القيام به

_وبعدها يتم كتابة بيانات طالب التحليل كاملة من من حيث الاسم كاملا ورقم البطاقة وغيرها من البيانات الأخرى

مواعيد إجراء تحليل pcr بالمعامل المركزية

طبقا لوزارة الصحة والسكان فإن مواعيد إجراء تحاليل pcr للكشف المبكر عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 للمسافرين بتلك المعامل من الساعة 12 صباحا إلى الساعة 3 صباحا ثم إجراء الاختبار من الساعة 3 صباحا إلى الساعة 8 صباحا واعتماد التقارير من الساعة الثامنة.

وبعد ذكر خطوات الحجز نعرض لكم أسماء المعامل التابعة للإدارة المركزية للمعامل المركزية وهي كالتالي:

المعامل الموجودة في القاهرة والجيزة:
الإدارة المركزية للمعامل، ومستشفى حميات العباسية، ومستشفى هليوبوليس العام والمعهد القومي للكبد، مستشفى حميات إمبابة.

المعامل المتوفرة بالصعيد:

مستشفى حميات أسوان ومستشفى صدر أسوان، جراحات اليوم الواحد بسمالوط بالمنيا، أسيوط، مستشفى حميات الأقصر، ومستشفى أخميم المركزي بسوهاج، ومستشفى حميات قنا، ومستشفى صدر أسيوط بالوليدية.

المعامل المتوفرة بالوجه البحري
مستشفى حميات الإسكندرية، والمعمل المشترك بدمنهور بالبحيرة، ومستشفى حميات طنطا، مستشفى حميات بورسعيد، ومستشفى حميات دمياط، بالإضافة لمستشفى حميات الإسماعيلية، بالإضافة للمعمل المشترك بالغردقة،ومستشفى حميات شبين الكوم بالمنوفية ومستشفى المنصورة الدولى بالدقهلية، والمعمل المشترك بالشرقية، ومستشفى الفيوم العام،
المعمل المشترك ببنى سويف .

وأيضا مستشفى الخارجة بالوادي الجديد مستشفى الطور العام بجنوب سيناء، مستشفى شرم الشيخ الدولي بجنوب سيناء، مستشفى الزعفرانة بكفر الشيخ، ومستشفى النجيلة طريق مطروح.

كما يوفر الموقع الإلكتروني للمعامل المركزية أيضا الاستعلام عن نتائج التحاليل من خلال إدخال رقم جواز السفر وجهة السفر، وهناك ميزة أخرى بالموقع هي إلغاء موعد التحليل.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

شديد البرودة ليلًا وعودة الشبورة.. خريطة الطقس خلال 72 ساعة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 23-1-2021

الحكومة تنفي إنفاق 90 مليار جنيه من الموازنة العامة لتنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية

سبب مشادة عبدالله السعيد وعلي جبر في مباراة بيراميدز وسموحة

الصور

image description

سكرتير محافظ أسيوط يتفقد رصف شوارع حي شرق

image description

لجان لمتابعة تنفيذ للمشروعات بأسيوط

image description

«مياه أسيوط» تستجيب لشكاوى سكان 140 عمارة بالمدينة الصناعية

image description

«ظاهرة الثأر في الصعيد.. الحصاد المرير» محور عمل فرع ثقافة أسيوط

image description

أسيوط تناشد المواطنين التقدم للتصالح على مخالفات البناء قبل نهاية مارس

الأكثر قراءة

«من أكتوبر لأسوان 4 ساعات».. السيسي: القطار السريع هدفه اختصار المسافات

الحكومة تنفي إنفاق 90 مليار جنيه من الموازنة العامة لتنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية

تفاصيل محاكمة قاضٍ وصديقيه فى اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالى

«صفعتني مرتين ولم أردهما لأنني أحببتها».. حكاية كاميليا مع رشدي أباظة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

اليوم.. 6 مباريات في الدور الرئيسي ومباراتان في كأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 23-1-2021

مواعيد القطارات اليوم السبت 23-1-2021

وفاة طفلة بـ«تحدى التعتيم» على تيك توك

أيام زمان

حكاية مجنون سعاد حسنى الذى هددها بالقتل

كيف تسببت مكالمة هاتفية فى شائعة انتحار نجلاء فتحى؟

«كنت بصلي وعمري ما شربت خمرة».. اعترافات عبد السلام النابلسي

«شقيقها قطع علاقته بها والجمهور حطم سيارتها».. أزمات شهرة نجوى فؤاد

مقالات الرأي
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «2-2»
د.كريمة الحفناوى
أزمة «كورونا» وأهمية الاعتماد على الذات
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «٢»
المزيد

الثقافة

«تواصل» تستضيف الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية بالأعلى للثقافة

الليلة.. افتتاح المعرض الجماعي «نوستالجيا»

«متاهة العاشق» رواية جديدة لـ عبد الوهاب داود

خبراء: فتاوى تحريم استخراج المومياوات ودعوات إعادة دفنها إنذارا بضياع الحضارة