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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«جبالي» يهنئ وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة

السبت 23/يناير/2021 - 10:59 ص
جبالي
جبالي
كريمة أبو زيد- السيد السعدني
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بعث المستشار دكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة عيد الشرطة.

وجاء في نص البرقية: "ونحن نحتفي بذكرى حلول عيد الشرطة فى الخامس والعشرين من ‏يناير، أتقدم إليكم بخالص التهنئة القلبية بهذه المناسبة الوطنية التى نتذكر ‏فيها شهداء الواجب من رجال الشرطة الأبرار الذين خرجوا من نبت أرض مصر الطيبة، ‏فدفعوا أرواحهم الذكية دفاعًا عن تراب الوطن المقدس ضد الاحتلال البريطاني ‏الغاشم، والذين يتواصل عطاؤهم ولا يزال وفاء للعهد والقسم، عيونهم ساهرة على ‏حماية وتأمين الوطن ضد من يريدون النيل من استقراره وأمنه، فسالت دماؤهم الذكية ‏تروي ثرى مصر الطاهر، يطاردون أعداء الحياة ويحمون الوحدة الوطنية، لتبقى مصر ‏بإذن الله بلدًا معافًا من الفتن".

واختتم رئيس مجلس النواب البرقية، قائلًا: "تحية لشهداء الواجب، ورعاكم الله ورعى رجال الشرطة الأبطال وأيدهم ‏بنصر من عنده".‏

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