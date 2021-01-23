النرويج تفوز على الجزائر 36-23 بالدور الرئيسى لمونديال اليد

فاز المنتخب النرويجي لكرة اليد على نظيره الجزائري بنتيجة (36-23)، في المباراة، التي جمعتهما، بصالة الدكتور حسن مصطفى المغطاة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة للدور الرئيسي لبطولة كأس العالم "مصر- 2021".وتقدم المنتخب النرويجي في الشوط الأول بنتيجة (17-11)، ووسع الفارق في الشوط الثاني، الذي حسمه لصالحه بواقع (19-12) ليفوز بإجمالي نتيجة اللقاء (36-23). ووفقا للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة اليد فقد حصل الظهير الأيسر ساندر ساجوسن على لقب أفضل لاعب في المباراة بعدما سجل 6 أهداف من 7 تصويبات على المرمى بنسبة نجاح بلغت 86%.وارتفع رصيد المنتخب النرويجي بهذا الفوز إلى 6 نقاط يحتل بهال المركز الثاني بفارق الأهداف عن البرتغال صاحبة المركز الثالث بالمجموعة التي تتصدرها فرنسا برصيد 8 نقاط، بينما تأتي أيسلندا رابعة برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن سويسرا صاحبة المركز الخامس، فيما تبقى الجزائر بالمركز الأخير بلا رصيد من النقاط.