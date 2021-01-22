رنا سماحة تتعاون مع راؤول في «أستاذ تمثيل»

كشف الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول، عن تعاونه مجددا مع المطربة الشابة رنا سماحة في أغنية جديدة تحمل اسم "أستاذ تمثيل"، والتي تعد الأغنية الأولى لرنا سماحة عقب زواجها من الملحن سامر أبوطالب.وقال راؤول، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قريبا.. رنا سماحة- أستاذ تمثيل كلماتي: أحمد حسن راؤول، ألحان: فخراني، توزيع: زيزو فاروق وميكس وماستر: ماهر صلاح".وكانت آخر أغنيات الشاعر أحمد حسن راؤول هي أغنية "باب الجمال"، التي قدمها الكينج محمد منير في ألبومه الأخير، وهو أول تعاون يجمع بينهما، بينما يستعد راؤول لتقديم أغنية مع المطربة نوال الزغبي في أول تعاون بينهما أيضا.