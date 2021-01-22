كوريا الشمالية الأسوأ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من حيث التغذية

صنفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، بالاشتراك مع برنامج الغذاء العالمي ومنظمات أخرى، كوريا الشمالية البلد الأسوأ من حيث مستوى التغذية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وفقا لما ذكرته، اليوم الجمعة، وكالة يونهاب الكورية.وأفاد تقرير هذه الهيئات العالمية بأن أكثر من 45% من سكان كوريا الشمالية عانوا من نقص التغذية بين سنتي 2017 و2018، وهي أعلى نسبة في منطقة دول آسيا والمحيط الهادئ، تليها تيمور الشرقية وأفغانستان بحوالي 30% لكل منهما.وأوضح التقرير الأممي أن 28،6% فقط من أطفال كوريا الشمالية، الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و23 شهرا، كانوا خلال 2017 و2018 يحصلون على الحد الأدنى من الغذاء وفق مقاييس نظام "ماد" (MAD) الغذائي، مما يعني أن 7 من كل 10 أطفال كوريين شماليين كانوا محرومين من الحد الأدنى من الغذاء الضروري اليومي.