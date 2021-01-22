نائب تونسي: «النهضة الإخوانية» تتدخل في القضاء ولها جهاز سري

قال النائب التونسي منجي الرحوي، اليوم الجمعة، إن حركة النهضة الإخوانية في تونس تتدخل في القضاء ولها جهاز سري، حسبما ذكرت قناة العربية.وتواجه حركة النهضة في تونس أزمات وانقسامات شديدة تشهدها برئاسة راشد الغنوشى، بعد فشله فى تمرير المكتب التنفيذى الذى اقترحه للحركة وتصاعد الأصوات الرافضة لنزعته لاحتكار كل السلطات داخل الحزب، وهو ما كشف عن تدهور الأوضاع داخل الحركة الإخوانية فى تونس.