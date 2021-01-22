أسباب وعلاج هشاشة العظام (فيديو)

أوضح الدكتور أحمد عبد السميع الهراوي، استشاري جراحة العظام وإصابات الملاعب، أسباب هشاشة العظام مؤكدًا أن نقص الكالسيوم هو السبب في ذلك.وأضاف «الهراوي» أن هناك علاجات كثيرة بسيطة توفر الكالسيوم، من بينها الأطعمة التي يحتوي أكثرها على الكالسيوم، ناصحًا بكثرة تناول الجبن البيضاء، خاصة للأطفال، ناصحًا الأمهات بتعزيز حب الجبن لدى أطفالهن منذ الصغر، لما تتمتع به من فوائد تقوي العظام.وأكد الطبيب أن تعرض الجسد للشمس، هام جدًا في تحويل الدهون التي توجد أسفل الجلد، لڤيتامين (D) وهو المسؤول عن نقل الكالسيوم من الأمعاء إلى الدم، ويتجه بعدها إلى العظام لبناؤها.المزيد في الفيديو التالي: