العراق: انطلاق عملية «ثأر الشُهداء»

وتأتي العملية عقب سلسلة من القرارات التي أصدرها الكاظمي بإقالة عدد من القيادات الأمنية العراقية، عقب هجومين إرهابين في بغداد.

شن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي عملية عسكرية اليوم الجُمعة، حملت اسم "ثأر الشُهداء" التي تستهدف بقايا عصابات داعـش الإرهابية، حيثُ باشرت وحدات خاصة وبمتابعة مباشرة من رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بتحركات نوعية بوتيرة مُتسارعة ومعلوماتٍ دقيقة ووفق أوامر قضائية.وقالت مصادر، لـ"الدستور"، إن قوات مكافحة الإرهاب قامت بمتابعة عدد من الإرهابيين في كُل من" مُحافظة بغداد- باب المُعظم، مُحافظة الأنبار- عامرية الفلوجة، مُحافظة كركوك- منطقة دور الفيلق" لهم صلة بشبكات عصابات داعـش التكفيرية، ويمتلكون معلومات جيدة عن قادة هذه الشبكات الإرهابية.