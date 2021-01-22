العراق: انطلاق عملية «ثأر الشُهداء»

العراق: انطلاق عملية «ثأر الشُهداء»
الجمعة 22/يناير/2021 - 02:51 م
الدستورطباعة
شن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي عملية عسكرية اليوم الجُمعة، حملت اسم "ثأر الشُهداء" التي تستهدف بقايا عصابات داعـش الإرهابية، حيثُ باشرت وحدات خاصة وبمتابعة مباشرة من رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بتحركات نوعية بوتيرة مُتسارعة ومعلوماتٍ دقيقة ووفق أوامر قضائية.
وقالت مصادر، لـ"الدستور"، إن قوات مكافحة الإرهاب قامت بمتابعة عدد من الإرهابيين في كُل من" مُحافظة بغداد- باب المُعظم، مُحافظة الأنبار- عامرية الفلوجة، مُحافظة كركوك- منطقة دور الفيلق" لهم صلة بشبكات عصابات داعـش التكفيرية، ويمتلكون معلومات جيدة عن قادة هذه الشبكات الإرهابية.
وقالت مصادر، لـ"الدستور"، إن قوات مكافحة الإرهاب قامت بمتابعة عدد من الإرهابيين في كُل من" مُحافظة بغداد- باب المُعظم، مُحافظة الأنبار- عامرية الفلوجة، مُحافظة كركوك- منطقة دور الفيلق" لهم صلة بشبكات عصابات داعـش التكفيرية، ويمتلكون معلومات جيدة عن قادة هذه الشبكات الإرهابية.
وتأتي العملية عقب سلسلة من القرارات التي أصدرها الكاظمي بإقالة عدد من القيادات الأمنية العراقية، عقب هجومين إرهابين في بغداد.