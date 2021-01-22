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عالم

برلماني روسي: تمديد معاهدة «ستارت» محتمل قبل انتهاء صلاحيتها

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:43 ص
قنسطنطين كوساتشيف،
قنسطنطين كوساتشيف، رئيس لجنة الشؤون الدولية
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قال قنسطنطين كوساتشيف، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان)، إن معاهدة "ستارت" قد يتم تمديدها قبل انتهاء صلاحيتها، إذا توصلت روسيا والولايات المتحدة إلى مثل هذا الاتفاق.

وأضاف البرلماني الروسي، اليوم الجمعة، تعليقًا على تصريحات المتحدثة باسم البيت الابيض بهذا الصدد:"إنه خبر عظيم إذا لم يقترن هذا الموقف بأي شروط إضافية، وفي حال تمديد المعاهدة بنصها الحالي".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، قد أكدت أمس الخميس، أن الولايات المتحدة تعتزم اقتراح تمديد المعاهدة "ستارت - 3" لمدة 5 سنوات، مشددة على أن المعاهدة تصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة وأن تمديدها أكثر أهمية في وقت تشهد العلاقات مع روسيا مواجهة خطيرة كما هي الآن.

وأضافت: "أن هذه المعاهدة تعد الاتفاق الوحيد، الذي يقيد القوات النووية الروسية، وهي ركيزة للاستقرار الاستراتيجي بين بلدينا".

وتبقى معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3"، التي وقعها بارك أوباما ودميتري مدفيديف في أبريل من العام 2010 في براغ، المعاهدة الوحيدة النافذة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة.

وألزمت المعاهدة التي ينتهي العمل بها في فبراير المقبل، الجانبين الأمريكي والروسي بعمليات الخفض المتبادل لترسانات الأسلحة النووية الاستراتيجية.

وتنص المعاهدة على خفض الرؤوس النووية إلى 1550 رأسًا، وخفض الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية، التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة إلى 700 وحدة، ووتمَّ وضع الوثيقة ليتم تطبيقها في غضون 10 سنوات، مع إمكانية تمديدها لمدة 5 سنوات أخرى بالاتفاق المتبادل بين الطرفين الموقعين عليها.

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