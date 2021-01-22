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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة الصومالية تستعيد الهدوء في مقديشيو بعد مقتل سياسي بارز

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:40 ص
الشرطة الصومالية
الشرطة الصومالية
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نجحت قوات الأمن الصومالية في استعادة الهدوء في عاصمة البلاد مقديشيو، بعد أحداث الشغب التى أعقبت مقتل عبد الحكيم داغونشو، المفوض الإقليمي لمقاطعة هودان، التي تعد أحد أشهر مناطق العاصمة الصومالية برصاص مجهولين.

ويعد "داغونشو" أحد السياسيين المحليين في الصومال ممن لهم شعبية في العاصمة التي سبق له خوض انتخاباتها المحلية، وجاء اغتياله في وقت تستعد فيه الصومال للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في الثامن من شهر فبراير القادم.

وساد الهدوء أجواء العاصمة الصومالية بعد اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة التي استخدمت الطلقات المطاطية وقنابل الغاز لتفريقهم، إلا أن شهود عيان قالوا ان عناصر الأمن استخدمت كذلك الطلقات الحية ضد المتظاهرين ممن حاول بعضهم اقتحام بعد المقار ونقاط التفتيش الأمنية.

وأشارت تقارير صحفية صدرت اليوم في مقديشيو ان المسئول الإقليمي المقتول، كان عائدا من رحلة علاج في تركيا من آثار انفجار قنبلة زرعت بالقرب من مسكنه.

وقال المحلل السياسي الصومالي هارون ماريوف، إن القتيل كان ينوى الترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة في الصومال، وأن مصرعه تم على مقربة من احدى نقاط التفتيش الأمني في احد ضواحي العاصمة الصومالية.

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