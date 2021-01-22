رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 22 يناير 2021 الموافق 09 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قناة عراقية: داعش يتبنى الهجوم الإرهابي المزدوج ببغداد

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:30 ص
داعش
داعش
ا ش ا
طباعة
أفادت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية، اليوم الجمعة، أن تنظيم "داعش" الإرهابي تبنى عبر وكالة "أعماق" التابعة له على حسابها على تطبيق "تليجرام"، مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري المزدوج الذي وقع في وسط العاصمة العراقية بغداد أمس وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد قالت إن انتحاريًا أول فجر نفسه في سوق "البالة" الذي تباع فيه ملابس مستعملة في ساحة الطيران في وسط العاصمة "بعدما ادعى أنه مريض فتجمع الناس حوله"، مشيرة إلى أن الانتحاري الثاني فجّر نفسه بعد تجمع الناس لنقل الضحايا الذين أصيبوا في التفجير الأول.. ما أسفر عن سقوط 32 قتيلا و110 جرحى.

في سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء خالد المحنا، إن تنظيم داعش الإرهابي مازال موجودا ويمتلك خلايا نائمة.

وقال "المحنا" في تصريحات اليوم "إن التفجير المزدوج الذي وقع في ساحة الطيران لن يكون له الأثر الكبير على حياة البغداديين"، مضيفا:" نمتلك ما يكفي من العدة والعدد لحماية العراقيين، والأمور طبيعية في بغداد ولن يحدث قطع في الشوارع، لافتا إلى أن التحقيقات بشأن اعتداء ساحة الطيران في بغداد ستكون سرية ولن تعلن حاليا".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

"ريمونتادا" أهلاوية على المقاولون العرب تقود المارد الأحمر لانتزاع الصدارة

تفاصيل تدهور الحالة الصحية للملحن حسن دنيا ونقله للعناية المركزة

الصحة: 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و54 حالة وفاة

ضبط شبكة إخوانية يقودها تركي بوسط القاهرة

الصور

image description

تحرير 20 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بدمياط

image description

توفير جهاز CbC لمركز الغسيل الكلوي بدمياط

image description

«صحة أسيوط» تكرم كوادرها الطبية لجهودهم في مكافحة كورونا

image description

محافظ أسيوط يكرم حسين الجندي بعد نقله للغربية

image description

فصل التيار الكهربي عن 51 منطقة بدمياط

الأكثر قراءة

إلغاء أوليمبياد طوكيو باليابان واستضافتها عام 2032 بسبب كورونا

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

وزير التعليم: قرار الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام «شائعة»

ناهد السيد تكتب: هروب ماجد سامى بـ 9 مليارات جنيه.. وعلى المتضررين اللجوء لـ «الحسبنة»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

خبير ألماني لا يستبعد حدوث موجة رابعة وخامسة من كورونا

إلغاء أوليمبياد طوكيو باليابان واستضافتها عام 2032 بسبب كورونا

«لؤلؤة» وغيرها.. المسلسلات الشتوية تجمع العائلة وتكسر كآبة «كورونا»

سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة 22-1-2021

أيام زمان

حكاية الخرزة الزرقاء والقميص المفتوح في حياة أحمد رمزي

فؤاد المهندس: «الريحاني كان عصبي وأناني ومبيحبش حد يعارضه»

عمر خورشيد: أخذت حبوب مهدئة للعزف خلف أم كلثوم فنسيت اللحن

ماذا قال نزار قباني عن الجنس في أشعاره وانتحار شقيقته؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
جلال أمين
مدحت بشاى
المُنبت الذى لا عِلْمًا قطع ولا أدبًا أبقى
جمال طه
كيف دعم عبدالناصر الثورة ضد شاه إيران؟
ماجد حبته
بغداد من جديد!
المزيد

الثقافة

1984 رواية أعادت للأذهان الذكرى الـ71 لرحيل جورج أوريل

«منشورات إبييدي» تتعاقد مع الكاتب شريف عبدالهادي

مشاركون بندوة «الأعلى للثقافة»: الدولة تتصدى للفساد بكل أنواعه

بعد حكم "الدستورية".. اتفاق بين "كتاب مصر" و"الناشرين" بشأن حقوق النقابة