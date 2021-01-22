قناة عراقية: داعش يتبنى الهجوم الإرهابي المزدوج ببغداد

أفادت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية، اليوم الجمعة، أن تنظيم "داعش" الإرهابي تبنى عبر وكالة "أعماق" التابعة له على حسابها على تطبيق "تليجرام"، مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري المزدوج الذي وقع في وسط العاصمة العراقية بغداد أمس وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.وكانت وزارة الداخلية العراقية قد قالت إن انتحاريًا أول فجر نفسه في سوق "البالة" الذي تباع فيه ملابس مستعملة في ساحة الطيران في وسط العاصمة "بعدما ادعى أنه مريض فتجمع الناس حوله"، مشيرة إلى أن الانتحاري الثاني فجّر نفسه بعد تجمع الناس لنقل الضحايا الذين أصيبوا في التفجير الأول.. ما أسفر عن سقوط 32 قتيلا و110 جرحى.في سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء خالد المحنا، إن تنظيم داعش الإرهابي مازال موجودا ويمتلك خلايا نائمة.وقال "المحنا" في تصريحات اليوم "إن التفجير المزدوج الذي وقع في ساحة الطيران لن يكون له الأثر الكبير على حياة البغداديين"، مضيفا:" نمتلك ما يكفي من العدة والعدد لحماية العراقيين، والأمور طبيعية في بغداد ولن يحدث قطع في الشوارع، لافتا إلى أن التحقيقات بشأن اعتداء ساحة الطيران في بغداد ستكون سرية ولن تعلن حاليا".