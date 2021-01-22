الكاظمى يقيل قيادات أمنية بـ«الداخلية» بسبب تفجيرات بغداد (خاص)

كشف مصدر من مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عن حزمة قرارات جديدة أصدرها الأخير، بإجراء تغييرات واسعة في صفوف قادة الأجهزة الأمنية، وذلك بعد ساعات من هجومين انتحاريين شهده سوق شعبي في وسط العاصمة بغداد، أدى إلى مقتل 32 شخصًا وإصابة 110 آخرين.ووفقا للمصادر التى تواصلت مع "الدستور"، جاءت قرارات الكاظمي، بإقالة وكيل وزير الداخلية لشئون الاستخبارات الفريق الركن عامر صدام من منصبه، وتكليف الفريق أحمد أبو رغيف وكيلًا للوزارة لشئون الاستخبارات.كما قرر الكاظمي إقالة عبد الكريم عبد فاضل (أبو علي البصري)، مدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية (خلية الصقور) من منصبه، وتكليف نائب رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري بمهام إدارة خلية الصقور، وربط الخلية بالقائد العام للقوات المسلحة.فيما تم نقل قائد عمليات بغداد الفريق قيس المحمداوي إلى وزارة الدفاع، وتكليف اللواء الركن أحمد سليم قائدا لعمليات بغداد، إلى جانب إقالة قائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط من منصبه وتكليف الفريق الركن رائد شاكر جودت بقيادة الشرطة الاتحادية.وأخيرا قرر رئيس الوزراء العراقي إقالة مدير قسم الاستخبارات وأمن عمليات بغداد اللواء باسم مجيد من منصبه.