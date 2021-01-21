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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

العراق: «داعش» يقف وراء استهداف منطقة الباب الشرقي ببغداد

الخميس 21/يناير/2021 - 09:50 م
داعش
داعش
أ ش أ
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أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء خالد المحنا، أن التفجير الإرهابي الذي استهدف منطقة الباب الشرقي وسط العاصمة بغداد، في وقت سابق اليوم، لن يؤثر أو يعيق حركة المواطنين داخل العاصمة.

وقال المحنا، في تصريحات لقناة (السومرية نيوز) العراقية مساء اليوم الخميس، إن هناك معلومات استخبارية حول الحادث لكن لم يُعلَن عنها للتمكن من القبض على المُنفذين.

وأكد أن تنظيم "داعش" الإرهابي هو من يقف وراء هذا الحادث رغم عدم اعترافه بذلك، مشيرا إلى أن هذا التفجير هو رسالة واضحة أراد التنظيم من خلالها إثبات أنه ما زال موجودا، لافتا إلى أن القوات الأمنية تمتلك كما هائلا من المعلومات عن أماكن تواجد الإرهابيين.

وأضاف أن هناك معلومات استخبارية دقيقة أدت إلى الوصول إلى عدد من الإرهابيين من خلال عمليات نوعية تمثلت في الإنزال الجوي والضربات الجوية.

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