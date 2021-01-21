النمسا تدين تفجير بغداد الإرهابي المزدوج

أعرب وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالينبرج، عن إدانة بلاده للتفجير الإرهابي المزدوج الذي وقع، في وقت سابق من اليوم الخميس، في العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.وقال شالينبرج، في تصريحات اليوم، "قلوبنا مع أهل العراق بعد الهجمات الانتحارية المدمرة في بغداد".وشدد الوزير على تضامن النمسا مع العراق ضد آفة الإرهاب والتطرف.