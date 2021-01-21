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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بينهم 6 سوريين.. ننشر أسماء ضحايا حادث بني سويف

الخميس 21/يناير/2021 - 08:05 م
حادث
حادث
بنى سويف - محمد حفيظ
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لقى 7 أشخاص مصرعهم من بينهم 6 سوريين من أسرة واحدة فيما أصيبت طفلة سورية وآخر مصري في تصادم سيارتين ملاكي بمقطورة على الطريق الصحراوى الشرقي بدائرة محافظة بنى سويف.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغًا يفيد بوقوع تصادم سيارتين ملاكي وأخرى نقل بمقطورة على الطريق الصحراوى الشرقى أمام أحد مصانع الأسمنت، ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص بينهم 6 سوريين من أسرة واحدة، وأصيبت طفلة سورية وآخر مصري.

انتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثث الست للسوريين هم محمد عبد الله كدرو، وطفلاه "عبد الله و"سلطان" وجمعه عبدالله كدرو وطفلته "رسول" ونسرين حمدين، ومصرى يدعى كريم ربيع محمد، مقيم بحى السلام القاهرة، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى بنى سويف الجامعي تحت تصرف النيابة العام.

فيما أصيبت طفلة تدعى سورية محمد عبد الله كدرو، وربيع محمد أحمد وتم نقلهما لقسم الاستقبال لتلقى العلاج اللازم.

ودلت التحريات الأولية إلى تصادم سيارة ملاكي رقم 1697 ي ق ر، وسيارة ملاكي رقم 326 ب س ص، وسيارة تقل رقم 2691 ه ي ب، ومقطوره رقم 9324 ي ل ج وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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