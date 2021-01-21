مصرع 7 بينهم 6 سوريين فى حادث تصادم ببنى سويف

لقي 7 أشخاص مصرعهم بينهم 6 من أسرة واحدة يحملون الجنسية السورية، وأصيب طفلان آخران في حادث تصادم سيارة ملاكي، يستقلها أسرة سورية بأخرى نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بنى سويف.وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتم نقل الجثث السبع إلى مشرحة مستشفى بنى سويف الجامعي تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين إلى قسم الاستقبال لتلقى العلاج اللازم.