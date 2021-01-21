مصرع 7 بينهم 6 سوريين فى حادث تصادم ببنى سويف
الخميس 21/يناير/2021 - 03:51 م
بنى سويف - محمد حفيظطباعة
لقي 7 أشخاص مصرعهم بينهم 6 من أسرة واحدة يحملون الجنسية السورية، وأصيب طفلان آخران في حادث تصادم سيارة ملاكي، يستقلها أسرة سورية بأخرى نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بنى سويف.
وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتم نقل الجثث السبع إلى مشرحة مستشفى بنى سويف الجامعي تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين إلى قسم الاستقبال لتلقى العلاج اللازم.
وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتم نقل الجثث السبع إلى مشرحة مستشفى بنى سويف الجامعي تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين إلى قسم الاستقبال لتلقى العلاج اللازم.