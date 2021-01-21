التحالف الدولي يعزي أهالي ضحايا هجوم بغداد

أعرب التحالف الدولي اليوم الخميس عن تعازيه لأهالي ضحايا هجوم بغداد.وقال التحالف في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية "نقدم تعازينا لأهالي ضحايا هجوم بغداد اليوم"، مبينا أن هذا مثال آخر على قيام الإرهابيين بقتل أصدقائنا العراقيين وإيذاء أولئك الذين يسعون إلى السلام.وتابع أن "قوة المهام المشتركة (عملية العزم الصلب) تواصل دعمها للحكومة العراقية، بناءً على طلبها في السعي لتحقيق الاستقرار والأمن في العراق".وكان مصدر أمني عراقي قد صرح في وقت سابق بأن 28 شخصا على الأقل لقيوا حتفهم، وأصيب 73 آخرين بتفجير انتحاري مزدوج استهدف أبرز الأسواق الشعبية في وسط العاصمة بغداد.