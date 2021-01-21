



التقويم الهجري 2021 اليوم





بدأ العد التنازلي على أيام وليالي الشهر المبارك فاليوم 8 جمادى الآخرة 1442 و21 يناير 2021 فلم يعد يتبقى سوى 85 يوما فقط على رؤية هلال شهر رمضان حيث يبدأ في 13 أبريل المقبل لنحتفل بأجواءه بتثبيت الزينة الرمضانية في جميع شوارع مدن وقرى مصر فيما يستعد البعض إلى إقامة الولائم الرمضانية على موائد الرحمن التي يتم إعدادها في الشوارع للمحتاجين والجائعين والذين لم يتمكنوا من الوصول إلى بيوتهم قبل أذان المغرب.





طقوس شهر رمضان في الشوراع المصرية





اللافت للنظر إلى أن شهر رمضان له أهمية كبيرة في وجدان الشعوب العربية والإسلامية وبالأخص مصر حيث يعد أهم الأشهر الهجرية ففيه فرض الصيام الذي هو أحد أركان الإسلام الخمسة، ويكثر فيه تلاوة القرآن والصدقات والزكاة وبه ليالي العتق من النار لمن صامه قياما واحتسابا وتقرب من الله بالعبادات الصالحة التي تبعد عن النار وتقرب إلى رضى الله ومن ثمة الجنة.









الجهة المنوطة برؤية هلال شهر رمضان





الجهة المنوطة بحساب التقويم الهجري 2021 اليوم والأيام المتبقية على قدوم شهر رمضان هى دار الإفتاء المصرية من خلال المراصد الفلكية التابعة لها بمختلف محافظات الجمهورية حيث تضع تقاريرها برؤية هلال الشهر الهجري في كل شهر وترفعه إلى دار الإفتاء المصرية لتعلن بدء ونهاية كافة الشهور الهجرية من بينهم شهر رمضان المبارك.





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